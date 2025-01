Ein Mann ruft antisemitische Äußerungen. Als ihn ein anderer bittet, damit aufzuhören, greift er ihn an. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Staatsschutz ermittelt nach einem Angriff auf einen 43-Jährigen in Charlottenburg. (Symbolbild)

Berlin - Ein Unbekannter hat in Berlin-Charlottenburg einen 43-Jährigen antisemitisch beleidigt und ihm ins Gesicht geschlagen. Der Mann kam nach dem Angriff am Freitagabend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz, der bei politisch motivierten Straftaten zuständig ist, hat die Ermittlungen übernommen.

Demnach habe der Unbekannte auf dem Gehweg des Kurfürstendamms antisemitische Dinge gerufen. Der 43-Jährige habe ihn angesprochen und ihn gebeten, das zu lassen, hieß es. Daraufhin beleidigte der Unbekannte ihn den Angaben zufolge antisemitisch und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Täter flüchtete zunächst.