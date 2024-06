In Hasede sind Unbekannte in Haus eingebrochen. Dazu hebelten sie die Balkontür aus.

Unbekannten brechen in Wohnhaus in Hasede ein

Giesen/Hasede - Unbekannte haben in Hasede (Landkreis Hildesheim) eine Balkontür aufgehebelt und sind in ein Haus eingebrochen. Um an die Balkontür zu gelangen, nutzten die Täter laut Polizei-Angaben vom Sonntag eine hauseigene Leiter. Danach hätten sie das Haus betreten und sämtliche Zimmer durchsucht. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei entwendeten die Täter 900 Euro Bargeld.