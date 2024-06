Unbekannte zünden Sperrmüll in Treppenhaus an

Erfurt - Unbekannte haben Sperrmüll im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Erfurt angezündet. Durch das Feuer entstand in der Nacht zum Montag ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, Putz platzte von der Decke ab und es rauchte stark, wie die Polizei Erfurt am Montag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt und die Bewohner mussten laut Polizei auch nicht evakuiert werden. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.