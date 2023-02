Crimmitschau/Zwickau - Unbekannte haben an einer Kindertagesstätte in Crimmitschau (Kreis Zwickau) den Sichtschutz am Zaun entzündet. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Das Feuer sei rasch gelöscht worden. Bei dem Vorfall am Montagnachmittag habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Kinder oder die Mitarbeiter der Kita bestanden, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen, denen kurz vor Ausbruch des Feuers Verdächtige in der Nähe der Kindertagesstätte aufgefallen sind.