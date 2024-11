Bei einer Gedenkveranstaltung an die Opfer der November-Pogrome wurden in Gera Gedenkkränze abgelegt. Nun gibt es eine erschreckende Entdeckung.

In Gera haben Unbekannte Gedenkkränze an die Opfer der November-Pogrome zerstört. (Symbolbild)

Gera - In Gera haben unbekannte Täter Gedenkkränze zur Erinnerung an die Opfer der November-Pogrome zerstört und gestohlen. Die Blumen seien bei einer Gedenkveranstaltung an die Pogromnacht am 9. November am ehemaligen Synagogenraum abgelegt worden, teilte die Polizei mit. Erst gestern sei der Schaden bemerkt worden. Hinweise zu den Tätern lägen nicht vor.

Geras Oberbürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) nannte die Zerstörung der Kränze absolut inakzeptabel. „Es handelt sich hierbei nicht nur um eine strafbare Handlung, sondern auch um einen emotionalen Einschnitt für die vielen Bürgerinnen und Bürger.“ Bereits in den vergangenen Jahren sei es vereinzelt zu Vandalismus und Diebstählen von Gedenkkränzen und Gebinden gekommen.

In der Pogromnacht am 9. November 1938 begannen die bis dahin schwersten Ausschreitungen gegen Juden seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1933.