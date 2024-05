Halle - Unbekannte haben in der Nacht zum Montag Steine und einen Brandsatz gegen ein Einfamilienhaus in Halle-Kröllwitz geworfen, in dem ein Mitglied der AfD-Fraktion des Stadtrats wohnt. Die Täter warfen Steine gegen Fenster und beschädigten mehrere Scheiben, wie die Polizei Halle am Montag mitteilte. Außerdem warfen sie einen Brandsatz gegen die Eingangstür, der aber von allein erlosch, wie es hieß. Lediglich eine Fußmatte wurde beschädigt.

Weder Zeugen noch die Polizei konnten im Anschluss verdächtige Menschen in der Nähe ausmachen, wie es hieß. In dem betroffenen Haus wohnt laut Polizei unter anderem ein Mitglied der AfD-Fraktion des Stadtrats von Halle. Der Staatsschutz, der bei politisch motivierten Straftaten zuständig ist, ermittelt.