Freiberg - Unbekannte haben mit einem Pflasterstein eine Scheibe des AfD-Parteibüros in Freiberg beschädigt. Die Täter warfen mit dem Stein in der Nacht zum Mittwoch die äußere Scheibe der Doppelverglasung ein, wie die Polizei Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 1500 Euro.