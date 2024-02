Brandenburg an der Havel - Unbekannte haben mehrere Scheiben an Gebäuden der Technischen Hochschule Brandenburg beschädigt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag wurden insgesamt 17 Scheiben an sechs Gebäuden der Einrichtung eingeworfen. Polizisten hatten nach einem Zeugenhinweis am Freitagabend nach den mutmaßlichen Tätern gesucht - es soll sich um eine Jugendgruppe handeln. Bislang verlief die Suche ohne Erfolg. An einem Fahrzeug, dass nahe der Hochschule stand, wurde die vordere Kennzeichentafel abgerissen. Die Polizei sicherte mehrere Spuren und will bei den Ermittlungen auch Videoaufzeichnungen verwenden, die gesichert wurden.