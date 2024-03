Wernigerode - Unbekannte sollen in Wernigerode Bilder von Adolf Hitler und Hakenkreuzen verteilt haben. Wie die Polizei am Dienstag auf Anfrage mitteilte, hatte der Fußballverein FC Einheit Wernigerode deshalb am Wochenende Anzeige erstattet.

Die Ermittlungen seien nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen aufgenommen worden, sagte die Sprecherin. Weitere Angaben machte sie nicht. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.