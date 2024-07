Polizisten werden zu einem verletzten Pferd in Falkenberg/Elster gerufen. Es stellt sich heraus: Unbekannte haben das Tier vorsätzlich verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte verletzen Pferd in Falkenberg/Elster - Ermittlung

Die Polizei ermittelt, nachdem ein Pferd in Falkenberg/Elster von Unbekannten vorsätzlich verletzt wurde. (Symbolbild)

Falkenberg/Elster - Unbekannte haben im Ortsteil Beyern in Falkenberg/Elster (Landkreis Elbe-Elster) ein Pferd verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamte am Dienstagnachmittag zu einer Pferdekoppel gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge wurden dem Tier die Verletzungen vorsätzlich am Oberschenkel zugefügt. Ein Tierarzt versorgte das verletzte Pferd. Vor Ort sicherten Polizisten Spuren, die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.