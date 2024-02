Osnabrück - Mehrere Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) gesprengt. Mindestens zwei Männer seien anschließend in einem dunklen Wagen geflüchtet, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Zeugen hatten demnach in der Nacht Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Der entstandene Schaden war zunächst unklar. Die Polizei habe die Spurensicherung aufgenommen und das Gebäude für abgesichert und damit betretbar erklärt.