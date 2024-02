Hannover - Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Rosdorf im Landkreis Göttingen gesprengt. Ob Bargeld erbeutet wurde, war zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Tat wurde demnach in der Nacht zu Donnerstag gemeldet. Nach ersten Polizeiinformationen wurden vier Täter beobachtet, die nach der Tat geflohen sein sollen. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg. Am Geldautomaten und am Gebäude entstanden erhebliche Sachschäden.