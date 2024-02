Anwohner hörten in Agathenburg in der Nacht einen lauten Knall. Die Ursache dafür konnte die Polizei schnell finden, die Täter allerdings nicht.

Unbekannte Täter sprengen Fahrkartenautomaten in Agathenburg

An einer Haltestelle stehen die Reste eines Fahrkartenautomaten, der gesprengt wurde.

Agathenburg - Unbekannte Täter haben einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Agathenburg im Landkreis Stade kurz vor Hamburg gesprengt. In der Nacht zu Samstag hörten mehrere Anwohner einen lauten Knall, wie die Polizei mitteilte. Polizisten fanden einen Automaten mit aufgesprengter Frontklappe vor. Zeugen hatten zuvor zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die offenbar vom Tatort flüchteten.

Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Schaden dürfte sich nach Schätzung der Polizei auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Bahnhof Agathenburg ist eine Haltestelle der S-Bahn, die von Stade nach Hamburg fährt. Gegen die Unbekannten wird nun wegen Sachbeschädigung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Erst im vergangenen Herbst wurde an dem Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.