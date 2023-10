Tangerhütte - Ein kompletter Zigarettenautomat ist in der Nacht zu Dienstag in Tangerhütte zum Diebesgut geworden. Unbekannte hätten den Automaten mithilfe von Werkzeug von einer Hauswand entfernt und mit einem Fahrzeug abtransportiert, teilte die Polizei in Stendal am Dienstag mit. Vor Ort seien Spuren gesichert worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.