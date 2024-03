Borsdorf - Unbekannte haben die Taufschale einer Kirche in Borsdorf (Landkreis Leipzig) gestohlen. Die Täter waren zwischen Dienstag und Freitag der vergangenen Woche am Werk, wie die Polizei Leipzig am Dienstag mitteilte. Die Schale hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls.