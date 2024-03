Burg - Mit einer ungewöhnlichen Diebstahlsanzeige hat sich eine 49-Jährige in Burg (Landkreis Jerichower Land) an die Polizei gewandt: Vier präparierte Tierköpfe aus Zentralafrika seien im Februar gestohlen worden. Nun bittet die Polizei um Mithilfe, wie sie am Montag mitteilte. Demnach wurden die Tierköpfe zwischen dem 9. Februar und dem 12. Februar von einer Palette im Flur einer Firma gestohlen. Konkret fragt die Polizei, ob solche Trophäen jemandem zum Kauf angeboten wurden oder ob jemand weitere Angaben machen kann. Die Ermittlungen dauern an.