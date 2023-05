Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Weimar - Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag das Ortseingangsschild „Buchenwald“ bei Weimar entwendet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Mit welchem Werkzeug die Täter das Schild abmontiert hatten, ist nach Polizeiangaben nicht bekannt. Auch die Suche in der näheren Umgebung hätte keine Ergebnisse gebracht. Zu möglichen Motiven machte ein Polizeisprecher auf Nachfrage keine Angaben.