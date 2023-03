Möckern - Während der Fahrer schlief, haben Diebe auf dem Parkplatz Theeßen (Landkreis Jerichower Land) mehrere Waschmaschinen aus dem Anhänger seines Lastwagens gestohlen. Der Fahrer habe den Diebstahl an der Autobahn 2 am Donnerstagmorgen bemerkt, teilte die Polizei am Donnerstag in Magdeburg mit. Demnach seien zwischen 12 und 15 Maschinen gestohlen worden. Der Gesamtschaden liegt den Angaben zufolge bei rund 10.000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren werden Bandendiebstahls eingeleitet.