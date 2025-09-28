Mitten am Tag verschwindet eine Pizzabäcker-Werbefigur vor einem Restaurant in Bad Bentheim. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bad Bentheim - Eine lebensgroße Pizzabäcker-Werbefigur haben unbekannte Täter mitten am Tag in Bad Bentheim gestohlen. Die auffällige Figur war vor einem Restaurant aufgestellt und verschwand am Samstagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beträgt demnach rund 250 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und die Werbefigur.