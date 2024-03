Meppen - Unbekannte haben von einem Firmengelände in Meppen im Landkreis Emsland große Mengen Kupfer gestohlen. Es gehe um diverse Kupferelemente mit einem Wert von rund 70.000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dazu hätten sich die Diebe vermutlich in dem Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Zugang zu dem Gelände verschafft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.