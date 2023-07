Heldburg - Knapp 100 Zahnpastatuben haben zwei Unbekannte aus einem Lebensmittelmarkt in Heldburg im Landkreis Hildburghausen gestohlen. Die beiden Unbekannten betraten den Laden während der Öffnungszeiten und verschwanden danach ohne zu zahlen mit der hochwertigen Zahnpasta im Wert von 450 Euro, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Eine Mitarbeiterin stellte den Diebstahl kurze Zeit später am Montagnachmittag in der Drogerieabteilung fest. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt bislang jede Spur, jedoch konnte die Tat durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet werden.