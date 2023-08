Zwickau - Unbekannte haben auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Zwickau 24 Reifen gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter schon am Wochenende einen Container aufgebrochen und aus ihnen sechs Komplettradsätze auf Alu-Felgen im Wert von etwa 2400 Euro entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Sie sucht Zeugen, die am Wochenende verdächtige Menschen in der Nähe der Autowerkstatt beobachtet haben, die mit dem Diebstahl möglicherweise in Verbindung stehen könnten.