Priestewitz/Dresden - Unbekannte haben in Priestewitz (Kreis Meißen) von einem Feld eine aufblasbare Erdbeere gestohlen. Wie die Polizei in Dresden am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen. Der etwa sechs Meter hohe Werbeaufsteller hatte den Angaben zufolge einen Wert von etwa 4000 Euro.