Unbekannte stehlen 70 Säcke Saatgut in Drei Gleichen

Drei Gleichen - Unbekannte haben in Drei Gleichen (Landkreis Gotha) 70 Säcke mit Saatgut aus einem landwirtschaftlichen Betrieb gestohlen. Die Beute habe einen Wert in fünfstelliger Höhe, teilte die Polizei Gotha am Mittwoch mit. Die Tat soll sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ereignet haben. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter ein Fahrzeug, um mit der Beute zu flüchten, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen.