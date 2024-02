Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Nobitz - Unbekannte haben bei Nobitz (Landkreis Altenburger Land) mehr als 160 Kilogramm Karpfen aus einer Fischzucht gestohlen. Die Tiere waren noch am Leben, als die Täter sie in der Nacht zum Donnerstag mitnahmen, wie die Polizei Gera am Freitag mitteilte. Die Fische haben demnach einen Geldwert von mehr als 1500 Euro. Angaben über die genaue Anzahl der gestohlenen Tiere machte die Polizei zunächst nicht. Die Beamten ermitteln nun und suchen Zeugen.