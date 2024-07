Unbekannte stecken Bienenstöcke in Stade in Brand

Mehrere Bienenstöcke sind in Stade in Flammen aufgegangen (Symbolfoto).

Stade - Unbekannte Täter haben mehrere Bienenstöcke in Stade in Brand gesteckt. Passanten hatten das Feuer in der Nacht zu heute hinter einem Veranstaltungszentrum entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen schlugen demnach rund zwei Meter hoch, mehrere Bienenstöcke wurden komplett zerstört. Wie viele Bienen bei dem Feuer starben, gab die Polizei nicht an. Auch die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen.