Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Sangerhausen

Sangerhausen - Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Sangerhausen gesprengt. Die Täter flüchteten nach der Explosion in der Nacht zum Mittwoch mit einer Geldschein-Kassette, wie die Polizei Halle mitteilte. Zahlreiche Zigarettenschachteln und eine Kassette mit Münzgeld ließen die Täter laut Polizei am Tatort zurück. Die Höhe der Beute und des Sachschadens blieben zunächst unklar.