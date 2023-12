Sangerhausen - In Sangerhausen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten mit Pyrotechnik gesprengt. Beamte fanden am Tatort ein Trümmerfeld vor, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Inwieweit der oder die Täter an Beute kommen konnten, muss noch ermittelt werden. Auch der entstandene Sachschaden stand zunächst nicht fest. Es wurden Spuren gesichert und Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Als Tatzeitraum gilt Sonntagabend bis Montagmorgen.