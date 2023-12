Sangerhausen/Bad Suderode - In Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) und in Bad Suderode (Landkreis Harz) haben Unbekannte Zigarettenautomaten gesprengt. Beamte fanden am Tatort in Sangerhausen ein Trümmerfeld vor, wie ein Polizeisprecher am Montag in Halle mitteilte. Inwieweit der oder die Täter an Beute kommen konnten, muss noch ermittelt werden. Auch der entstandene Sachschaden stand zunächst nicht fest. Es wurden Spuren gesichert und Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Als Tatzeitraum gilt Sonntagabend bis Montagmorgen.

Auch in Bad Suderode im Landkreis Harz wurde in der Nacht zum Montag ein Zigarettenautomat gesprengt. Ein Zeuge habe einen lauten Knall auf dem Markt gehört und zwei Männer beobachtet, die sich am Automaten zu schaffen machten, so die Polizei in Halberstadt. Die Täter ergriffen die Flucht, als sie merkten, dass die beobachtet wurden. Der Automat wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.