Kriminalität in Sachsen-Anhalt

Zielitz - In Zielitz (Landkreis Börde) haben Unbekannte einen Snackautomaten gesprengt und dabei 600 Euro erbeutet. Die Tat hat sich am Sonntagabend vor einer Turnhalle am Friedensring ereignet, wie die Polizei mitteilte. Bei der Sprengung wurde der Automat zerstört sowie eine Glasscheibe der angrenzenden Turnhalle stark beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Ob es einen möglichen Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an Snackautomaten in Wolmirstedt und Barleben (beide ebenfalls Landkreis Börde) Ende Oktober gibt, wird nun im Rahmen anstehender Ermittlungen geprüft.