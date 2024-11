Explosionen wecken die Anwohner an einem Supermarkt in Berge. Unbekannte haben einen Geldautomaten gesprengt.

Berge - Unbekannte haben am frühen Morgen in Berge (Prignitz) einen Geldautomaten gesprengt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Neuruppin mitteilte. Mit zwei Sprengungen sollen nach bisherigen Erkenntnissen bei einem Supermarkt der Automat sowie ein containerartigen Bau, an dem er befestigt war, „zerlegt“ worden sein, wie ein Polizeisprecher sagte.

Anwohner hatten die Einsatzkräfte gerufen. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Ob sie Beute machen konnten, war zunächst noch nicht bekannt. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes sicherten den Bereich ab. Mehrere Medien hatten zuerst berichtet.