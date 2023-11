Unbekannte sprengen Geldautomaten in Zeitz

Zeitz - Unbekannte haben in Zeitz (Burgenlandkreis) einen Geldautomaten gesprengt. Daraufhin seien die Täter mit einem Auto geflüchtet, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Demnach wurde der Automat am frühen Freitagmorgen im Schwarzen Weg gesprengt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen es drei Täter gewesen sein. Die eingeleitete Suche blieb bislang erfolglos. Ob und wieviel Geld gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.