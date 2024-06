Berlin - Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick gesprengt. Gegen 3.00 Uhr sei die Polizei aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders in der Pablo-Neruda-Straße von der Feuerwehr alarmiert worden, wie die Beamten am Dienstagmorgen mitteilten. Die Täter seien mit einer unbekannten Geldmenge geflohen, hieß es weiter. Auch, um wie viele Täter es sich handele, sei bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.