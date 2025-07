Marienborn - Am Bahnhof im Sommersdorfer Ortsteil Marienborn im Landkreis Börde haben Unbekannte in der Nacht einen Fahrkartenautomaten aufgesprengt. Dabei verwendeten die Täter wohl Pyrotechnik, kamen aber nach jetzigem Stand nicht ans Papiergeld, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Der Sachschaden an dem völlig zerstörten Automaten wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, wie es hieß. Anwohner seien von einem lauten Knall geweckt worden. Sie sahen den Angaben zufolge, wie die Täter mit einem Auto in Richtung A2 flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.