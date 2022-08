Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat und flüchten mit Beute

Hildesheim - Unbekannte haben in Hildesheim einen Fahrkartenautomaten der Bahn gesprengt und Geld erbeutet. Eine erste Fahndung sei in der Nacht zum Freitag ohne Erfolg geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Mehrere Zeugen hätten die Explosion gehört. Anschließend sei am Ostbahnhof beobachtet worden, wie zwei Personen sich an dem völlig zerstörten Gerät zu schaffen machten und anschließend flüchteten. Wie viel Geld die Täter mitnahmen, blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Auch die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest.