  3. Strafverfahren eingeleitet: Unbekannte sprengen Briefkastenanlage

Eine Briefkastenanlage ist von Unbekannten in einem Mehrfamilienhaus gesprengt worden. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Von dpa 20.09.2025, 14:20
Unbekannte haben in Coswig (Landkreis Wittenberg) eine Briefkastenanlage gesprengt. (Symbolbild)
Unbekannte haben in Coswig (Landkreis Wittenberg) eine Briefkastenanlage gesprengt. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Coswig - Unbekannte Täter haben eine komplette Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in Coswig (Landkreis Wittenberg) gesprengt. Die Detonation sei so stark gewesen, dass Teile des Briefkastens bis in den Kelleraufgang des Hauses geschleudert worden seien, sagte ein Polizeisprecher. Auch der Glaseinsatz der Eingangstür sei beschädigt worden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ein.