Ein Blitzer an der Bundesstraße B169 in Auerbach im Vogtland wird von Unbekannten beschädigt - vermutlich mit Feuerwerkskörpern.

Unbekannte sprengen an der Bundesstraße B169 in Auerbach im Vogtland einen Blitzer. (Symbolbild)

Auerbach/Zwickau - In der Nacht haben Unbekannte an der Bundesstraße 169 in Auerbach im Vogtland einen Blitzer gesprengt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Es entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Die Täter verwendeten am frühen Dienstagmorgen vermutlich Feuerwerkskörper, um den Geschwindigkeitsmesser außer Gefecht zu setzen, hieß es. Am Tatort seien die Reste von abgebrannten Böllern gefunden worden.