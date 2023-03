Eberswalde - Unbekannte haben an ein Denkmal der ehemaligen Synagoge in Eberswalde im Landkreis Barnim ein Hakenkreuz geschmiert. Die Polizei wurde am Freitag auf das Nazisymbol an dem Denkmal in der Goethestraße aufmerksam gemacht, wie die Beamten am Montag mitteilten. Demnach wurde das verbotene Symbol sofort entfernt. In Deutschland ist die Verwendung und das Zeigen des Hakenkreuzes strafbar. Der Staatsschutz ermittelt, wie in solchen Fällen üblich.