Eisenach - In Eisenach haben Unbekannte auf einen 31 Jahre alten Mann eingeschlagen und ihn getreten. Der aus der Türkei stammende Mann wurde dabei am Sonntagmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ob die Tat einen politischen Hintergrund hat, sei unklar und derzeit Gegenstand von Ermittlungen, sagte eine Sprecherin. Der 31-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.