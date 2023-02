Friedrichsfehn - Unbekannte Täter haben in einer Mehrzweckhalle im Landkreis Ammerland randaliert und dabei eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte am Samstag aus, stellte jedoch keinen Brand, sondern erhebliche Beschädigungen in der Halle in Friedrichsfehn fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach wurden Scheiben eingeschlagen, der Regieraum verwüstet, Inventar und Türen beschädigt sowie Feuerlöscher entleert. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar, die Polizei sprach aber von einem großen Schaden. Von den Randalierern fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Missbrauch von Notrufen.