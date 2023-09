Chemnitz - Unbekannte haben in Chemnitz einen Jugendlichen und einen Mann mit Schlägen attackiert. Wegen der dabei erlittenen Verletzungen musste der 16-Jährige von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 40-Jährige blieb bei dem Angriff in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Hutholz unverletzt. Den Angaben zufolge liefen die zwei die Straße entlang, als sie von einer etwa zehnköpfigen Gruppe angegriffen wurden. Die Polizei prüft die Tatumstände und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.