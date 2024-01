Berlin - Mehrere Unbekannte sind in Berlin-Wilhelmstadt (Bezirk Spandau) mehrfach mit einem Auto gegen einen Tankstellen-Laden gefahren und geflüchtet. Wie die Polizei berichtete, fuhren die mutmaßlichen Täter in der Nacht zum Montag so lange gegen die verschlossene Tür des Geschäfts in der Gatower Straße, bis diese zerstört war. Einer von ihnen soll daraufhin ausgestiegen und in den Laden eingestiegen sein.

Als eine automatische Alarm-Vernebelung auslöste, habe der Tatverdächtige das Geschäft den Erkenntnissen zufolge ohne Beute verlassen und sei mit dem Auto Richtung Heerstraße geflohen. Dabei hätten die Unbekannten einen entgegenkommenden Wagen gestreift - der 50 Jahre alte Fahrer blieb demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.