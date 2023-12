Ilmenau/Gotha - Unbekannte sollen in einem Waldgebiet bei Ilmenau (Ilm-Kreis) mit einer Schusswaffe ein Rehkitz erlegt und Teile des Tieres mitgenommen haben. Wie die Polizei in Gotha am Mittwoch mitteilte, soll sich die Tat im Stadtteil Unterpörlitz in der Zeit vom Montagmittag bis Dienstagmittag ereignet haben. Die Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei und sucht Zeugen.