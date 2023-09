Pöhl/Zwickau - Unbekannte haben vom Gelände des Freizeitgartens in Pöhl im Vogtland Teile einer Hüpfburg samt Gebläse und Stromkabel gestohlen. Zudem versuchten sie, den Zugang zu einem Imbissgebäude aufzuhebeln, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Die Tat im Ortsteil Jocketa habe sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ereignet. Der Wert der Hüpfburg samt Ausrüstung wurde mit rund 15 000 Euro angegeben. Zudem sei ein Sachschaden von 1000 Euro entstanden.