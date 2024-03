Salzwedel - Bislang Unbekannte haben im Burggarten in Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel) einen Stromverteiler für eine Hüpfburg geklaut. Der Verteiler sei am Freitag montiert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dass er fehle, sei einer Mitarbeiterin am Samstagvormittag aufgefallen. Am selben Tag sollte die Hüpfburg für Kinder dort aufgebaut werden. Verzichten mussten die Kinder nicht - denn es wurde den Angaben zufolge ein neuer Verteiler installiert. Die Polizei sei dennoch auf der Suche nach den Tätern, hieß es.