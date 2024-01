Berlin - Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in Berlin-Steglitz in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Noch ist unklar, ob die Täter Beute machen konnten, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Anwohner hätten einen lauten Knall gehört, hieß es. Die Einbrecher flüchteten. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.