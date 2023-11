Unbekannte brechen Geldautomaten in Berlin-Tempelhof auf

Berlin - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in Berlin-Tempelhof aufgebrochen und Geld gestohlen. Die Täter hatten sich zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens Zugang zu der Bankfiliale verschafft, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte. Wie hoch die Beute ausfiel, dazu machten die Beamten zunächst keine Angaben.