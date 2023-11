Zwickau - Unbekannte haben in Zwickau die Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus beschmiert. Auf das Mahnmal am Schwanenteich hatten die Täter mit blauer Farbe den Schriftzug „AFD-Wählen 2025“ gesprüht, wie die Polizei Zwickau am Sonntag berichtete. Unbekannte hatten den Spruch mit grüner Farbe und den Worten „Antifaschismus jetzt“ übermalt. Polizeibeamte entdeckten die Schmierereien den Angaben zufolge am Samstagvormittag. Ob diese bereits entfernt wurden, konnte eine Sprecherin am Sonntagmorgen zunächst nicht sagen. Die Polizei ermittle nun wegen Sachbeschädigung.