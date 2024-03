Unbekannte beschmieren AfD-Wahlkreisbüro in Mühlhausen

Mühlhausen - Unbekannte haben das AfD-Wahlkreisbüro in Mühlhausen mit Schriftzügen beschmiert. Noch ist unklar, wann die Täter am Werk waren, wie die Polizei Nordhausen am Freitag mitteilte. Auf Fotos der Polizei vom Tatort ist unter anderem der Schriftzug „FCK NZS“ auf einem Schaufenster des Büros zu sehen. Die Beamten suchen Zeugen.