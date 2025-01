Nach der Beschädigung einer Schultür in Bremen durch Sprengstoff ermittelt die Polizei. (Symbolbild)

Bremen - Mit einem selbstgebauten Sprengkörper haben Unbekannte die Tür einer Schule in Bremen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hörte der Hausmeister am späten Samstagabend einen lauten Knall und sah zwei Jungs vom Schulgelände rennen. Er alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten eine Beschädigung an der Tür fest und sicherten Spuren und Beweismittel. Nun ermitteln die Beamten wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und suchen nach Zeugen.

Die Polizei weist darauf hin, dass selbstgebastelte Silvesterböller gefährlich sind. Durch geringe mechanische oder thermische Einwirkungen könnten sie explodieren und schwere Verletzungen verursachen, hieß es in der Mitteilung. „Zudem fallen solche Sprengsätze unter das Waffen- oder Sprengstoffgesetz und können Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.“